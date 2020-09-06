قبل ما تشتري .. عيوب ومميزات رينو سانديرو 2020

رينو سانديرو، سيارة فرنسية تم إنتاجها عام 2007، وهي حاليا في الجيل الثاني الأكثر مبيعا في بعض الأسواق مثل روسيا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والمكسيك وأمريكا الجنوبية.. نقدم مميزات وعيوب سيارة رينو سانديرو قبل أن تفكر في شرائها.



تتميز السيارة بتقنيات عالية من الأمان ومساحتها الداخلية الفسيحة ، التي توفر الراحة التامة ، وتحتوي على برنامج الثبات الإلكتروني ، وأربع وسائد هوائية أمامية وجانبية ، بالإضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ومقاعد مخصصة للأطفال.





تحتوي السيارة على برنامج الثبات الإلكتروني ، واربع وسائد هوائية أمامية وجانبية ومساعدة، يتواجد بالسيارة على محرك رينو 66 كيلو وات الذي يوفر مقدار الطاقة المناسب والكفاءة الكلية في استهلاك الوقود



وتبدو السيارة ذات مظهر جذاب من الداخل والخارج ، وهي عملية تتميز بالملحقات الداخلية الرائعة مثل الردايو والمقاعد القابلة للطي.



أما من أبرز عيوب السيارة هي أنها مرتفعة السعر بشكل كبير عند مقارنة سعرها بأسعار السيارات الأخرى، كما يشتكي الكثيرون من أن عزل السيارة ضعيف للغاية بالمقارنة مع السيارات الأخرى، كما أن سحب السيارة ضعيف.

