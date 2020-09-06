AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لا يجوز بدونها .. الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
التصالح علي مخالفات
التصالح علي مخالفات البناء
Advertisements
ايمان البكش
حددت وزارة التنمية المحلية والإسكان الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح مع مخالفات البناء طبقا للقانون والجهات التي يتم تسليم الطلب إليها.

وتتمثل الأوراق المطلوبة في ..
-  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-مستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.

-صورة الترخيص إن وجد.
 - إيصال سداد رسم فحص الطلب.

ويتم تقديم طلبات التصالح  للجهات التالية:

 -الوحدات المحلية بالمحافظات.
- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
- الهيئة العامة للتنمية السياحية.
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بالمحافظات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصالح مع مخالفات المباني.. 10 مستندات بالقانون لحماية عقارك من الإزالة

بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

آخر فرصة نهاية سبتمبر .. 10 مستندات مطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

4 حالات للإزالة وسعر المتر وشروط التصالح .. تفاصيل بشأن مخالفات البناء بعد قرار الحكومة

طلاء واجهات المنازل من شروط إتمام التصالح.. 30 سبتمبر آخر موعد.. 10 مستندات لإنهاء المشكلة.. 4 حالات للإزالة.. و8 مخالفات مبانٍ لا يمكن تقنينها

ترشيحاتنا

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

تسميم نافالني.. ألمانيا تمنح روسيا مهلة أخيرة قبل توقيع عقوبات ضدها في الاتحاد الأوروبي

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 علامات رئيسية تؤكد إصابة هاتفك بفيروسات مدمرة.. وكيفية إجراء مكالمات واتسآب من الكمبيوتر

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سبب رفضه العمل مع شويكار بمسرحية أنا وهو وهي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليمة كأنها نائمة.. انتشال جثة طفلة مجمدة منذ 500 عام| صور

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور