AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود الشامي: الكئوس المختفية من اتحاد الكرة نسخ مقلدة وليست أصلية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الكؤوس التى أعلن عن اختفائها من اتحاد الكرة المصرى، مؤخرًا هى نسخ مقلدة وليست أصلية، مشيرًا إلى أن هذا أمر هام جدًا يجب على الجميع معرفته، وما يثار الآن من قبيل الفرقعة التى ليس من ورائها داعى. 

وأضاف "الشامى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تداول أخبار اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة المصرى، تحول إلى مسار سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.

وتابع: "التوقيت سئ وطريقة العرض سيئة ..ده مش حسن نية بل فيه حاجة مقصودة من وراء مثل هذه الأخبار".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشطاء يتداولون صورة مجدي عبدالغني مع كأس الأمم الأفريقية | شاهد

تحركات برلمانية عاجلة لفتح تحقيق بشأن اختفاء الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة.. نواب : إهمال جسيم وكارثة.. لابد من جرد شامل للتعرف على باقي المسروقات

بعد اختفائها من مقر الاتحاد المصري..كؤوس مصر فين؟

اتحاد الكرة: فقدنا عدة كؤوس بينها نسختي أمم إفريقيا 98 و2010

ثروت سويلم: استعدت بمجهودي كأسي أمم إفريقيا 2006 و 2008

ليست جديدة.. شاهد.. ناقد رياضى يكشف ملابسات واقعة أزمة اختفاء الكؤوس باتحاد الكرة

ترشيحاتنا

اُغتُصبت مرتين .. نجمة شهيرة تتهم منتجًا ومخرجًا بالاعتداء عليها

لجنة مكافحة كورونا: وصول مصر إلى صفر إصابات مستحيل.. فيديو

شاهد | تريزيجيه يصنع هدفا في فوز أستون فيلا على آرسنال

بعد فيضانات السودان.. خبير يحذر: علينا الاستعداد لحماية السد العالي.. فيديو

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

محمود الشامي: الكئوس المختفية من اتحاد الكرة نسخ مقلدة وليست أصلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد