محمود الشامي: الكئوس المختفية من اتحاد الكرة نسخ مقلدة وليست أصلية

قال محمود الشامى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الكؤوس التى أعلن عن اختفائها من اتحاد الكرة المصرى، مؤخرًا هى نسخ مقلدة وليست أصلية، مشيرًا إلى أن هذا أمر هام جدًا يجب على الجميع معرفته، وما يثار الآن من قبيل الفرقعة التى ليس من ورائها داعى.





وأضاف "الشامى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تداول أخبار اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة المصرى، تحول إلى مسار سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.



