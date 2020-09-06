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رياضة

تامر النحاس: الإسماعيلي يتجاهل عرض قاسم باشا لـ باهر المحمدي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:43 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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ياسمين تيسير
كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن آخر تطورات المفاوضات التي يتلقاها باهر المحمدي، قائد ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.
 
وأضاف تامر النحاس في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "قاسم باشا أرسل عرضا رسميا إلى نادي الإسماعيلي، ومسؤولو الإسماعيلي لم يردوا على العرض حتى الآن ومستغرب تمامًا من ذلك".

وتابع: "مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي متوقفة واللاعب يقترب من اللعب خارج مصر".

وأردف: "البروتوكول الطبي عن إصابة اللاعب ينص على مشاركته 15 دقيقة فقط مع الفريق ولكن شارك بشكل أطول بسبب حاجة الفريق إلى خدماته".
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