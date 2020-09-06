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فن

أوس أوس: عرض مسرحية صباحية مباركة مغامرة في وجود كورونا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قال الفنان أوس أوس، إن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مغامرة.


وأضاف أوس أوس لـ صدى البلد، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.


مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.



المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


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