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رياضة

ضياء السيد: أتمنى ألا يصل كهربا لموقف إبراهيموفيتش مع جوارديولا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
كهربا
كهربا
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ياسمين تيسير
قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إنه يتمنى أن يتجاوز محمود عبدالمنعم "كهربا" أزمته الأخيرة مع محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " ضغط المباريات يُقرب كهربا من المشاركة مع الأهلي رغم أزمته الأخيرة".

وأضاف: " عودة كهربا لتشكيل الأهلي في الوقت المقبل مهمة في ظل النقص العددي".

وأتم: "جوارديولا طلب رحيل زلاتان إبراهيموفيتش رغم نجوميته وأتمنى ألا يصل كهربا إلى هذا الموقف في الأهلي"
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