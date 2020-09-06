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رئيس اتحاد اليد: ضيوف حفل قرعة كأس العالم كانوا في منتهى السعادة والاستغراب.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
حفل قرعة مونديال
حفل قرعة مونديال اليد
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اسراء صبري
قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، أمس، عبر عن الجهد المبذول من قبل المنظومة الرياضية في مصر، مضيفا أن الأجانب كانوا في منتهى السعادة والاستغراب من التنظيم بالرغم من الظروف التي يواجهها العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن اختيار منطقة الأهرامات لتوصيل عدة رسائل، أهمها "نقول للعالم أننا قادرون على فعل أصعب الأشياء.. وهنا يظهر معدن المصريين الأصيل".

وأضاف: "الحضور توقعوا أن يكون الحفل في قاعة مغلقة وتضم عدد قليل من الحضور.. ولكن بعد الحفل والتنظيم كانوا في منتهى السعادة".

وفيما يخص مجموعة مصر في المونديال، أوضح أن الاتحاد تناقش مع المدرب قبل اختيار المجموعة، مشدد على أن مصر تهدف إلى الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.
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