AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قوة 123 حصانا .. سعر فورد أيكوسبورت 2020 في مصر

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
فورد ايكوسبورت
فورد ايكوسبورت
Advertisements
أماني نوار
كشف لطيف جميل، وكيل سيارات فورد عن إطلاق طرازات 2020 الجديدة من موديل فورد ايكوسبورت، من فئة الكروس أوفر المدمجة في السوق المصرية، حيث ينافس طرازات مثل جيب رينيجيد .

تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بشاحن توربيني ، يوفر للسيارة قوة 123 حصان ، وعزم دوران بواقع 170 نيوتن متر وناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات .

كما أن السيارة لاتختلف عن السابق في الشكل الخارجي ، وهي تقريبا نفس السيارة السابقة موديلات 2019 بدون تغيير مع تحديد الشركة ، تقديم السيارة في فئتين اثنين بدلا من 4 فئات في السابق ، وقامت الشركة بتقديم ضمان على السيارة لمدة عامين .

السيارة متاحة في السوق المصري بفئتان فقط الفئة الاولى من فورد  تريند بلي بسعر 325 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من فورد سبورت بلس بسعر 370 ألف جنيه.

يذكر أن  فورد قامت بتسخير التكنولوجيا بين يدي عملائها، تسعى الشركة الأمريكية للسيارات لاعتماد ميزة الركن الآلي لتوفر على سائقي سياراتها عناء ركن السيارة من خلال جعلها "تركن نفسها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيونداي تطرح توسان 2021 hyundai tucson الجديدة في مصر .. صور

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

أودي تطلق Q3 Sport back موديل 2020.. صور

البافارية للسيارات توفّر جميع موديلات MINI في السوق المصرية

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا 2020

ترشيحاتنا

حث عليها الرسول.. آية واحدة قراءتها في هذا التوقيت تضمن لك دخول الجنة

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

وزير النقل يستجيب لشكوى ركاب قطار أسوان - القاهرة.. ويعتذر لهم

أوف شولدر.. نانسي عجرم تظهر بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

لجنة مكافحة كورونا: وصول مصر إلى صفر إصابات مستحيل.. فيديو

بعد حصولهما على الأوسكار| هاني شاكر يشن هجوما على حسن شاكوش وعمر كمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد