قوة 123 حصانا .. سعر فورد أيكوسبورت 2020 في مصر

كشف لطيف جميل، وكيل سيارات فورد عن إطلاق طرازات 2020 الجديدة من موديل فورد ايكوسبورت، من فئة الكروس أوفر المدمجة في السوق المصرية، حيث ينافس طرازات مثل جيب رينيجيد .



تتميز السيارة بمحرك 1000 سي سي بشاحن توربيني ، يوفر للسيارة قوة 123 حصان ، وعزم دوران بواقع 170 نيوتن متر وناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات .



كما أن السيارة لاتختلف عن السابق في الشكل الخارجي ، وهي تقريبا نفس السيارة السابقة موديلات 2019 بدون تغيير مع تحديد الشركة ، تقديم السيارة في فئتين اثنين بدلا من 4 فئات في السابق ، وقامت الشركة بتقديم ضمان على السيارة لمدة عامين .



السيارة متاحة في السوق المصري بفئتان فقط الفئة الاولى من فورد تريند بلي بسعر 325 ألف جنيه، أما الفئة الثانية من فورد سبورت بلس بسعر 370 ألف جنيه.



يذكر أن فورد قامت بتسخير التكنولوجيا بين يدي عملائها، تسعى الشركة الأمريكية للسيارات لاعتماد ميزة الركن الآلي لتوفر على سائقي سياراتها عناء ركن السيارة من خلال جعلها "تركن نفسها".

