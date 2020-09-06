العوضي: تواجد مصر بالمجموعة السابعة في مونديال اليد اختيار موفق جدا

أكد خالد العوضي، نائب رئيس اتحاد كرة اليد السابق، أن من حق الدولة المضيفة أن تختار مجموعتها بكأس العالم.





وقال العوضي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من حق الدولة المضيفة أن تختار مجموعتها، واللجنة تعطي فرصة لدراسة المنافسين، كان لدي شعور بأن منتخب مصر سيختار المجموعة السابعة، اختيار موفق للغاية".





وأضاف: "المدير الفني لمنتخب اليد خبير ومستواه مميز للغاية ويعتبر من ضمن أفضل المدربين في العالم، كنا نتعاقد مع مدربين من مستوى ثاني قبله".



