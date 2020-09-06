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محافظات

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في سوهاج

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
مصرع تلميذ صعقًا
مصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء بسوهاج
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قسم المحافظات
لقى طفل مصرعه إثر صعقة كهربائية أثناء لهوه بجوار محرك رفع مياه الشرب بقرية الرقاقنه بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية الرقاقنه التابعه للمركز بوفاة طفل أثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء لهوه بجوار محرك المياه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل "كرولس. ن"، 12 عامًا، تلميذ بالصف السادس الإبتدائي، حيث كان يلهو بجوار موتور مياه الشرب فصعقته الكهرباء وتوفي في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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