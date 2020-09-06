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رياضة

المقاصة مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب إيمانويل أمونيكي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
حسام الحارتي
قال أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، إن نادي مصرالمقاصة مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده حال عدم سداد مستحقات مدربه السابق، إيمانويل أمونيكي.

وأضاف أحمد عباس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "المقاصة عرض على أمونيكي، منصب مدير القطاع الرياضي بالكامل، بما فيه الفريق الأول، والنادي الفيومي حاول إنهاء الأزمة بشكل ودي، بمنح المدرب النيجيري راتب نصف شهر، وهو ما جعله يلجأ للفيفا وحصل على قرار بإلزام المقاصة بسداد مستحقاته على دفعتين".

وأشار إلى "الفيفا سيوقع غرامة مالية كبيرة على المقاصة، حال عدم التزامه بسداد مستحقات أمونيكي، كما سيقوم الفيفا بخصم 6 نقاط من المقاصة حال لم يسدد مستحقاته".

وفي سياق سابق عبر إيمانويل أمونيكي عن استيائه الشديد بسبب رحيله بطريقة غير لائقة عن صفوف نادي مصر المقاصة .
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