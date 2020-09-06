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فن

في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سبب رفضه العمل مع شويكار بمسرحية أنا وهو وهي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس، أو ملك الكوميديا، الذي ولد في عام 1924، وهو أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال الكوميدية أضحكت الملايين.

قبل علاقة الحب الكبيرة بين فؤاد المهندس وشويكار، رفض  المهندس فى بداية معرفته بها ان تشاركه التمثيل بمسرحية "أنا وهو وهى" بعد أن رشحها له عبد المنعم مدبولى لأنه لم يكن يتخيل أنها تصلح للأداء الكوميدي.

 واعترض فؤاد المهندس على مظهرها وطريقتها، إلا أنه وافق مضطرًا وفوجئ بأدائها، لتنطلق من هنا قصة حبهم الكبيرة.
 
وأثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، فاجأ المهندس شويكار على خشبة المسرح بطلب زواجها، قائلًا: "تتجوزيني يا بسكويتة؟"، وتزوجا بعدها بعام في 1964.

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