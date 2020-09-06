AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بؤرة السحر والجمال.. تفاصيل مصرع عنصرين خطرين في صحراء بلبيس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
مصرع عنصرين خطرين
مصرع عنصرين خطرين فى صحراء بلبيس
Advertisements
مصطفى الرماح
لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بطريق بلبيس الصحراوى. 
    
واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة قطاع الامن العام تحت قيادة اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التى تقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وإستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية والتى أسفرت عن إنهاء ما يسمى ببؤرة السحر والجمال عقب القضاء على العناصر التى كانت تتخذها ومنطقة طريق جنيفة ووادى أم قمر وطريق السويس وكرًا للترويج وبيع المواد المخدرة وبعد تضييق الخناق عليهم بتلك الأماكن .

رصدت المتابعة الأمنية تواجد عنصرين شديدى الخطورة يقومان ببيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (بلبيس الصحراوى) بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية وحيازتهما لإسلحة نارية بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى حال شروعهما فى إستقلال إحدى السيارات يستخدمانها فى نشاطهما الآثم.

ولدى استشعار هما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها  ، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف .

 وأسفر التعامل عن مصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (3 بنادق آلية – 3 خزن بداخلها 40 طلقة – طبنجة مطموسة الأرقام – 3 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 3 ميزان حساس – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى ).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخدرات بقيمة ٢ مليون و٢٢٥ ألف جنيه.. ضبط عنصر إجرامى بحوزته ١٥ كيلو هيروين بالشرقية

محكوم علية فى قضية قتل.. ضبط تاجر هيروين بالسحر والجمال

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ٢ كيلو هيروين بالمنيا

بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات.. ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالشرقية

الداخلية في 24 ساعة.. حملات مكبرة على البؤر الإجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة.. ضبط 53 كيلو و225 طربة حشيش.. و6 أطنان و750 كيلو حجارة من خام الذهب

بحوزتهم أسلحة نارية .. ضبط 5 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالشرقية

ترشيحاتنا

ضحايا الطقس السيئ.. إصابة ١٤ فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بسوهاج

تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

محافظ الشرقية: المباني على الأراضي الزراعية لا ينطبق عليها قانون التصالح.. فيديو

ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

لحظة اعتداء كويتيين على مصري أثناء عمله .. فيديو

الجيش الليبي: تركيا تحشد قواتها للهجوم على سرت.. وإخراج المرتزقة شرط وقف إطلاق النار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

لابتزاز طليقته المصرية| أب سعودي يعذب طفله بـ بشاعة والأم تستغيث.. فيديو

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد