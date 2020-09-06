AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كلاكيت تقدم حفلا غنائيا في ساقية الصاوي الخميس المقبل

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تستعد فرقة "كلاكيت" لإحياء حفل غنائى جديد بساقية الصاوي، على مسرح الحكمة يوم الخميس 10 من سبتمبر على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز.

فرقة كلاكيت فرقة غنائية استعراضية مكونة من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور  مازن دراز.

وتسعي الفرقة لأحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحه فنيه كاملة .

وأعلنت ساقية الصاوى منذ فترة قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.

وحددت وزارة الثقافة عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عامر التونى والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

اليوم.. علي الهلباوي يطرب جمهور ساقية الصاوي

حفل غنائي لفريق كردان في ساقية الصاوي الأربعاء

كوكب الشرق تغنى ألف ليلة وليلة وظلمنا الحب.. الخميس المقبل

فرقة الخان تحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي.. 9 أغسطس

فابريكا يعود لجمهور ساقية الصاوي.. 27 أغسطس

ترشيحاتنا

بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

أول رد فعل من أحمد كشري مدرب أسوان بعد التعادل مع سموحة

القتيلة المجهولة.. العثور على جثة في بحيرة القصر الملكي البريطاني

ضياء السيد: محمد إبراهيم إضافة كبيرة لـ الأهلي

ثروت سويلم يكشف السارق الحقيقي لكأس الأمم الأفريقية على الهواء

بعد التعادل مع سموحة 3-3.. أسوان يصرخ:عايزين حقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك