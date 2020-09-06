مختار نوح: مرشد الإخوان الجديد يؤيد المثلية والشذوذ الجنسي.. فيديو

قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إ ن تنظيم الإخوان، انتهى من العام الماضي، مؤكدا أن الإخوان رفضوا إبراهيم منير كمرشد، لأنه ليس مصريا، ولا يعرف شيئا عن التنظيم.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن إبراهيم منير يعيش في بريطانيا، والتي تعد دولة المنشأ والتمويل للإخوان، بالإضافة إلى أنه يؤيد المثلية والشذوذ الجنسي، ويرى أن هذا من قبيل الحرية.





وأضاف: "الإخوان مبقاش عندهم تمسك بالقواعد الدينية.. الحديث عن وجود جماعة الإخوان في مصر غير صحيح، هم يعانون من حالة مرضية وإنكار للواقع.