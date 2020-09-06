AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مختار نوح: مرشد الإخوان الجديد يؤيد المثلية والشذوذ الجنسي.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:05 ص
مختار نوح، المتخصص
مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية
Advertisements
اسراء صبري
قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن تنظيم الإخوان، انتهى من العام الماضي، مؤكدا أن الإخوان رفضوا إبراهيم منير كمرشد، لأنه ليس مصريا، ولا يعرف شيئا عن التنظيم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن  إبراهيم منير يعيش في بريطانيا، والتي تعد دولة المنشأ والتمويل للإخوان، بالإضافة إلى أنه يؤيد المثلية والشذوذ الجنسي، ويرى أن هذا من قبيل الحرية.

وأضاف: "الإخوان مبقاش عندهم تمسك بالقواعد الدينية.. الحديث عن وجود جماعة الإخوان في مصر غير صحيح، هم يعانون من حالة مرضية وإنكار للواقع.

واسترسل: "هما كانوا عايشين حلم من مئات السنين أنهم يحكموا مصر، ولكنهم انقسموا وتفرقوا.. الإخوان في مصر انتهت تنظيميا ولكن فكريا مازالت الجماعة متواجدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مختار نوح لـ الإخوان: يا ريت تروحوا تشوفوا بيوت الدعارة في تركيا

وتد الإخوان وقع.. مختار نوح يعلق على سقوط الإرهابي محمود عزت..فيديو

مختار نوح: القبض على محمود عزت يحدث المزيد من الانقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية

مختار نوح: الإخوان بيقتلوا بعض في ليبيا

مختار نوح: 2019 عام نهاية التنظيم الإرهابي للإخوان

مختار نوح: لو السيسي أصدر عفوا عن الإخوان تركيا وقطر هيرفضوا

ترشيحاتنا

عقب تقديمه للحفل .. تعليق خالد النبوي على مراسم قرعة كأس العالم لليد| شاهد

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

بدون أثر رجعي| الإسكان: قيمة التصالح في مخالفات البناء من 50 لـ2000 جنيه للمتر

صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

دراسة: صبغات الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

أخبار الأهلي.. أول تعليق من فايلر على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ولاعبان سربا تفاصيل أزمة كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك