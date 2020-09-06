سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.20 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.





