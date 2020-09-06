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حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية فى انتحار نجار خوفا من فيروس كورونا ببنها

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى القليوبية فى واقعة انتحار نجار خوفا من اصابته بفيروس كورونا المستجد أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية حادة، وحاول التخلص من حياته مرتين في السابق، ولكنه فشل حيث نجحت أسرته في إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة قبل أن ينجح في الانتحار أمس.

كما تبين انه لا توجد أى شبهة جنائية حول الواقعة وذلك بعد الاستماع الى اقوال الشهود وأسرة المتوفى.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد سامي رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها بورود بلاغ من الأهالي بوجود متوفي داخل منزله بإحدى المناطق دائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل البلاغ، حيث تم العثور على جثة "زكريا م. ب." 50 سنة نجار وبه قطع بشرايين اليد.

وباجراء التحريات تبين ان المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة وبسؤال شقيقه أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يهذي بكلمات حول خوفه من الإصابة بفيروس كورونا. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حيث صرحت بدفن الجثة بعد بيان الصفة التشريحية.
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