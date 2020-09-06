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ديني

علي جمعة: فتاة في الجامعة الأمريكية تنفصل عن زوجها لأنه لا يغسل أسنانه.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:31 ص
علي جمعة
علي جمعة
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محمد شحتة
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن علاقة زوجية انتهت بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن رجلا أتى إليه يسأله ويقول "بنتي في الجامعة الأمريكية وعايزة تتجوز غير كفء لها".

وتابع جمعة: نصحت الرجل بعدم إتمام هذا الزواج لأن شرط الكفاءة ليس موجودة، قائلا "الرجل لم يستجب وبالفعل تم الزواج وبعد 8 أشهر حدث الطلاق، بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه، الأمر الذي لم تطيقه الزوجة".

وذكر أن سيدنا معاوية لم يكن يغسل أسنانه، الأمر الذي طلبت زوجته الطلاق منه لأن رائحة فمه كانت سيئة.

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