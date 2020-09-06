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فن

أخبار الفن.. مها أحمد تنجو من حادث سير.. صابر الرباعي وإيهاب توفيق مع حسن شاكوش وعمر كمال قبل حفل تونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:


مها أحمد تنجو من حادث سير على طريق الساحل الشمالي

أعلنت الفنانة مها أحمد عبر حسابها على فيسبوك عن نجاتها من حادث سير فى طريق الساحل الشمالى.

مش هصلَّح الكون.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


إيمي سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

أحيت إيمي سمير غانم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بعد أقل من عام على وفاتها.


شاهد.. صابر الرباعي وإيهاب توفيق مع حسن شاكوش وعمر كمال قبل حفل تونس

شارك حسن شاكوش  جمهوره عبر حسابه على انستجرام صورة له بصحبة عمرو كمال وصابر الرباعي وإيهاب توفيق


في ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سبب رفضه العمل مع شويكار بمسرحية أنا وهو وهي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد المهندس، أو ملك الكوميديا، الذي ولد في عام 1924، وهو أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال الكوميدية أضحكت الملايين.

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