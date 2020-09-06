أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو، ظهر خلاله محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وهو يشتبك مع بعض الجماهير ليلاََ.
ترددت انباء خلال الايام الأخيرة عن اتجاه النادي الأهلي للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي.
قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن مروان محسن أحد أهم المهاجمين في مصر والإصابة سبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الماضية.
قال الإعلامى هاني حتحوت، إن نادى بيراميدز سيقدم لاعبه الجديد، رمضان صبحي لوسائل الإعلام خلال أيام قليلة.