درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6 -9- 2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلًا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، 6 - 9 - 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية، وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة
الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجة
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة
مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة
بورسعيد العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة
الاسماعيلية العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
طابا العظمى 38 والصغرى 25 درجة
شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31 درجة
الغردقة العظمى 40 والصغرى 30 درجة
اسيوط العظمى 41 والصغرى 26 درجة