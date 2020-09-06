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محافظات

ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ‘سنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بالتصدي بكل حسم لتعديات البناء وإزالتها ضمن حملة الإزالات لاسترداد اراضي الدولة.


وقد أسفرت الحملة عن إزالة 13 قرارات إزالة  بناحية الدير بمساحة 2620م2 عبارة عن مباني بارتفاعات مختلفة متعدية  على  أراضي أملاك دولة دون سند من القانون.   
 
شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة إسنا، والمقدم سعيد الحسينى -  نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
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