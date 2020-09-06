ازالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ‘سنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير.





يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بالتصدي بكل حسم لتعديات البناء وإزالتها ضمن حملة الإزالات لاسترداد اراضي الدولة.









وقد أسفرت الحملة عن إزالة 13 قرارات إزالة بناحية الدير بمساحة 2620م2 عبارة عن مباني بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون.