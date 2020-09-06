فولكس فاجن تحاول تسوية قضية العوادم

تبدأ حاليا شركة فولكس فاجن عملاق السيارات الألمانية في تسوية مع المحامين في حوالي ما يقرب نصف قضايا المطالي الفردية المعلقة والبالغ عددها 50 ألف قضية فيما يتعلق بفضيحة التلاعب باختبارات انبعاثات العوادم في سيارات الديزل.





وأكدت فولكس فاجن أن ما يقرب من 25 ألف حالة تفاوض بدأت بالفعل، وتم الانتهاء من حوالي 7 آلاف مفاوضة بنجاح، مؤكدة عن أملها في الانتهاء من التفاوض في 20 ألف حالة بحلول نهاية العام.



ولكن إذا اختار المدعون رفض التسويات خارج المحكمة، فيمكن الانتظار حتى تحكم المحكمة في إجراءاتهم الفردية وعندها، في ظل ظروف معينة.



كما تشمل القضايا المعلقة البالغ عددها 50 ألف حالة، والتي تم تصنيفها غالبيتها على أنها مؤهلة للتسويات ، مطالبين فرديين ومن المتوقع قبول هذه النسبة بنسبة 75 %.



ولكن هذه الحالات ليست مشمولة في الاتفاق المبرم بين الشركة ومجموعة حماية المستهلكين في وقت سابق من هذا العام.

