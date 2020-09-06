لميس سلامة: مصر تبهر العالم بحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد في مشهد حضاري رائع

أثنت الإعلامية لميس سلامة، على التنظيم الرائع الذي شهده حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2012، الذي أقيم مساء أمس، تحت سفح الأهرامات، لافتة إلى إن مصر تبهر العالم بأي حدث تنظمه .





وأضافت لميس سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، العالم كله كان يتابع مشهد حضارى رائع خلال عرض قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد





وتابعت يجب أن نكون فخورين بأننا استطعنا أن ننظم حدثا تاريخيا بهذا الشكل المبهر أمام العالم كله، منوهة بأن البطولة ستكون فى نسختها الـ27 وستقام خلال الفترة من 14 وحتى 31 يناير بمشاركة 32 دولة.





وأوضحت أن الحدث خرج بالصورة الجيدة والمبهرة فى ظروف جائحة كورونا، مما يؤكد أن الدولة بذلت مجهودا جبارا ليخرج الحدث بهذا النجاح.