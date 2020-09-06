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188 فدان مبانى.. شاهد حجم مساحة مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
إيهاب حنفى
إيهاب حنفى
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شيرين عادل
قال إيهاب حنفى، منسق عام تطوير العشوائيات، إن الدولة منذ 40 عاما كانت تنقل قاطنى العشوائيات لمناطق غير مأهولة بالسكان وتنعدم بها الخدمات والمرافق.


وأوضح منسق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث تبلغ مساحته 188 فدان مبانى على 35% والباقى خدمات ثقافية، تعليمية، ومنافذ للبيع.


وأشار إلى أن العمارات السكنية فى السابق كانت عبارة عن شكل نمطى واحد فى جميع المحافظات وعمارات متراصة متلاصقة وتملأها عمارات سكنية لاستيعاب السكان، ولكن فى الوقت الحالى أصبحت متطورة وتتنوع مساحتها.


وأضاف "حنفى" أن قضية تطوير العشوائيات، خاصة المناطق غير الآمنة، تمت بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
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