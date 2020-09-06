تغلبنا على العقبات.. وكالة الفضاء المصرية: نعمل على خدمة أهداف التنمية المستدامة

قال محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، إن نشاط الفضاء فى مصر بدأ عام 2002، منوهًا إلى أنه لم يكن هناك فى بداية الأمر إستراتيجية مصدق عليها بمصر.





القوصى"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " دى إم سى"، أن وكالة الفضاء المصرية أنشئت ليكون هناك إستراتيحية وبرنامج فضاء وطنى يحدد نشاط مصر لمدة عشر سنوات قادمة. وأضاف "





وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، إلى أن الوكالة تمتلك كيانا وهيكلا تنظيميا وأهدافا واضحة، لافتًا إلى أنها تفعلت رسميًا فى أغسطس 2019.





وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، أننا بدأنا من لا شيء ووجهتنا العديد من العقابات، ولكن بدأنا فى حل معظمها فى البداية، مؤكدًا أن أكبر التحديات كانت تخص الدعم المالى واللوجستى ولكن بفضل القيادة السياسية المصرية تخطينا كل ذلك.



