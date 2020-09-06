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تغلبنا على العقبات.. وكالة الفضاء المصرية: نعمل على خدمة أهداف التنمية المستدامة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
وكالة الفضاء
وكالة الفضاء
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ريهام فيكتور
قال محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، إن نشاط الفضاء فى مصر بدأ عام 2002، منوهًا إلى أنه لم يكن هناك  فى بداية الأمر إستراتيجية مصدق عليها  بمصر.

وأضاف "القوصى"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " دى إم سى"، أن وكالة الفضاء المصرية أنشئت ليكون هناك إستراتيحية وبرنامج فضاء وطنى يحدد نشاط مصر لمدة عشر سنوات قادمة.

وأشار الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، إلى أن الوكالة تمتلك كيانا وهيكلا تنظيميا وأهدافا واضحة، لافتًا إلى أنها تفعلت رسميًا فى أغسطس 2019.

وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، أننا بدأنا من لا شيء ووجهتنا العديد من العقابات، ولكن بدأنا فى حل معظمها فى البداية، مؤكدًا أن أكبر التحديات كانت تخص الدعم المالى واللوجستى ولكن بفضل القيادة السياسية المصرية تخطينا كل ذلك.

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرى، أننا نحاول أن نسير على توازى مع أهداف التنمية المستدام فى مصر ونخدم عليها، لتنفيذ المشرعات الفضائية ورفع مستوى الوعى الفضائى فى المجتمع.
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