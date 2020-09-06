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بين الناس

أهالي النزهة يطالبون بوجود إشارة لعبور المشاة أمام دار الدفاع الجوي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عماد عياد ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد ، متضررا فيها من عدم وجود إشارة مرور لعبور المشاه.

وقال عياد ، في شكواه  نحن سكان شارع النزهة بمحافظة القاهرة  نعاني من عدم وجود إشارة لعبور المشاه فى طريق شارع النزهة أمام دار الدفاع الجوى ، تيسيرا على المواطنين فى عملية العبور للشارع أمام السيارات التى تسير بسرعات شديدة والحد من الحوادث خاصة مع اقتراب موعد بداية العام الدراسى الجديد.
 
وأوضح أن كثيرا من حوادث السير وقعت في هذه المنطقة لعدم وجود إشارة عبور مشاه. 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بالمترددين علي المنطقة وقبل بدء العام الدراسي الجديد. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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