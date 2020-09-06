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أخبار العالم

وزير دفاع الصين يؤكد التزام بلاده بالأمن العالمي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، إن بلاده اتبعت مسار التنمية السلمية، وملتزمة ببناء عالم يتسم بالأمن العالمي.

وأضاف خه - في تصريحات خلال الاجتماع المشترك لرؤساء إدارات الدفاع بمنظمة شنجهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة وأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، وفقا لوزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم /الأحد/ - أن الوضع الدولي، المتأثر بوباء كوفيد-19، أصبح أقل استقرارا ويقينا، وبالتالي أعطى المزيد من الإلحاح والأهمية لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وأوضح أنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم العمل معا لمكافحة الوباء ومقاومة التنمر الأحادي، حل النزاعات، والإصرار على التعاون المربح للجميع حتى يتمكن العالم بأسره من التغلب على الصعوبات من خلال التضامن.

وأشار خه إلى أن الجيش الصيني لديه التصميم والقدرة والثقة الكاملة للدفاع عن سيادته الوطنية وأمنه ومصالحه التنموية، وأنه يقف على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف من أجل التنفيذ الجاد للتوافق الذي توصل إليه رؤساء الدول، دفع "روح شنجهاي" قدما، الدفع نحو إحراز تقدم جديد في التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف، وتقديم مساهمات جديدة وأكبر لحماية السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي.
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