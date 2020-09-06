فرصة ذهبية لا تعوض.. محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة في ملف إزالة مخالفات البناء وبمعدلات مرتفعة.









وأوضح "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم حتى الآن تقديم 1000 طلب تصالح.











وأكد أن قانون التصالح فرصة ذهبية لا تعوض تقدمها الدولة المصرية لجميع المواطنين لتقنين أوضاع المخالفات طبقا للقوانين واللوائح التى وضعتها وزارة الإسكان.











وأضاف محافظ بورسعيد أنه ابتداءً من 1 أكتوبر سيتم إزالة جميع المبانى المخالفة والتى لم تتقدم بطلباتها لقانون التصالح بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.