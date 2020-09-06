يستحق التقدير.. قصة موظف بالمعاش يواصل عمله بدون مقابل لمساعدة المواطنين

فى مكتب صغير بالطابق السادس بقسم المحفوظات بمحكمة الأسرة بمحافظة أسوان، يجلس على كرسى خشبى رجل تجاوز عمره الـ60، ويحيط بأرجاء المكان من حوله الملفات والأوراق والمستندات القديمة، فيبحث للمواطنين عن الأوراق الثبوتية لآبائهم وأجدادهم والتى يتجاوز بعضها أحيانًا المائة عام، دون أن يكل أو يمل طوال فترة عمله، حتى بعد خروجه على المعاش.









فضل أن يواصل عمله بدون أن يتقاضى أجرًا نظير ذلك، على أن يمكث فى البيت أو أن يجلس على المقاهى بعد خروجه على المعاش.