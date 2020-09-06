يستحق التقدير.. قصة موظف بالمعاش يواصل عمله بدون مقابل لمساعدة المواطنين

عرضت فضائية "Ten" ببرنامج "صباح الورد"، تقريرًا عن موظف بالمعاش يواصل عمله بدون مقابل لمساعدة المواطنين بمحافظة أسوان.
فى مكتب صغير بالطابق السادس بقسم المحفوظات بمحكمة الأسرة بمحافظة أسوان، يجلس على كرسى خشبى رجل تجاوز عمره الـ60، ويحيط بأرجاء المكان من حوله الملفات والأوراق والمستندات القديمة، فيبحث للمواطنين عن الأوراق الثبوتية لآبائهم وأجدادهم والتى يتجاوز بعضها أحيانًا المائة عام، دون أن يكل أو يمل طوال فترة عمله، حتى بعد خروجه على المعاش.
فضل أن يواصل عمله بدون أن يتقاضى أجرًا نظير ذلك، على أن يمكث فى البيت أو أن يجلس على المقاهى بعد خروجه على المعاش.
وقال: "أنا حافظ المكان هنا زى بيتى بالظبط، وشايف ضغط الشغل على زملائى فى طلبات المواطنين باستخراج وثائق الزواج والطلاق الخاصة بآبائهم وأجدادهم من الراغبين فى الالتحاق بالكليات العسكرية أو الشرطة أو ممن يقدمون لأداء الخدمة العسكرية، ويتطلب منهم تقديم قيد عائلى عن ذويهم من الآباء والأجداد، وهذه الأوراق قد ترجع لعشرات السنين".