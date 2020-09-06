AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمص: إحساس مختلف وجودي كمدرب في الإسماعيلي .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
حمص
حمص
Advertisements
نانسي القاضي
علق محمد حمص، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي توليه منصب المدرب لأول مرة منذ إعتزاله كرة القدم، في الجهاز الفني الجديد للفريق خلفًا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، وذلك لإستكمال مباريات بطولة الدوري العام.

وقال "حمص" خلال صفحة "صدى البلد" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك:- سعيد بالتواجد في الجهاز الفني للإسماعيلي، ولكن المسئولية غاية في الصعوبة، وسنسعى لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

وطالب "حمص" جماهير الدراويش بالتكاتف ومساندة الفريق، الفترة المقبلةوللخروج من تلك الأزمة.

يذكر أن أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءًا إستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وذلك من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية، 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.ً
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد مران الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز.. صور

مسحة طبية جديدة.. معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادا لوادي دجلة غدا

جوميز يغيب عن المسحة الطبية الثامنة للإسماعيلي | خاص

مؤقتًا.. أدهم السلحدار يقود الإسماعيلي بعد إقالة جوميز

بعد إقالة جوميز .. الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة طنطا

اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية في حضور العجوز وحمص

ترشيحاتنا

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية

8 عبادات يمحو الله بها الذنوب والمعاصي

تحول الجسم لماكينة حرق.. إليك أقوى خلطة أعشاب لنسف الكرش

هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

غدا.. قطع المياه بالساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

فرصة ذهبية لا تعوض.. محافظ بورسعيد يطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح.. فيديو

AdvertisementS

صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

رغم أنباء تعاقده مع الأهلي .. محمد إبراهيم يغازل الزمالك

وزير الرياضة يتدخل لكشف ملابسات سرقة كأس الأمم الأفريقية

أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

الأمم الأوروبية .. والزمالك يواجه طلائع الجيش .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 -9- 2020 والقنوات الناقلة

قرعة مونديال اليد.. حسن مصطفى: 20 عاما رئيسا للاتحاد الدولي لم أر مثل هذا التنظيم| فيديو

بعد تداول خناقة قديمة منسوبة له.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزين يدمروه

مدرب منتخب اليد يكشف سبب اختياره مواجهة السويد في كأس العالم| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق

سليمة كأنها نائمة.. انتشال جثة طفلة مجمدة منذ 500 عام| صور