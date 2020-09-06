حمص: إحساس مختلف وجودي كمدرب في الإسماعيلي .. فيديو

علق محمد حمص، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي توليه منصب المدرب لأول مرة منذ إعتزاله كرة القدم، في الجهاز الفني الجديد للفريق خلفًا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، وذلك لإستكمال مباريات بطولة الدوري العام.





وقال "حمص" خلال صفحة "صدى البلد" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك:- سعيد بالتواجد في الجهاز الفني للإسماعيلي، ولكن المسئولية غاية في الصعوبة، وسنسعى لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.





وطالب "حمص" جماهير الدراويش بالتكاتف ومساندة الفريق، الفترة المقبلةوللخروج من تلك الأزمة.





يذكر أن أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءًا إستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.





وذلك من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية،





يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.





وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.





يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.ً