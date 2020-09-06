بتصنيف التايمز 2021.. جامعة الزقازيق ضمن أفضل 1001 جامعة عالميا

أظهر تصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي" لعام 2021، حفاظ جامعة الزقازيق على ترتيبها ضمن شريحة أفضل 1001+ جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ظهور الجامعة بشريحة أفضل 301-350 جامعة ناشئة (عمرها أقل من 50 عاما).





أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلي مستوي الجامعات المرموقة عالميًا من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، مشيدًا بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب متميز عالميًا طبقًا لتصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي 2021، حيث ضم التصنيف هذا العام 63 جامعة إفريقية تتضمن 21 جامعة مصرية.





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ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي" يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفق عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم وترتيب الجامعات التى تستوفى عدد متنوع من المعايير التى تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية. مشيرة إلى أنه تم اختيار 1400 جامعة فقط لتصنيف العام الجاري.





وقال الدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات أنه يتم الإعلان عن أفضل الجامعات المستوفاة لمعايير تصنيف "التايمز هاير ايديوكاشن الدولي "سنويًا وفقًا لخمسة معايير رئيسية وهى "التدريس ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والبحث العلمى ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والاستشهاد بأبحاث الجامعة المنشورة ويمثل هذا المعيار 30% من الوزن النسبى للتصنيف، والسمعة الدولية ويمثل هذا المعيار 7.5% من الوزن النسبى للتصنيف، وأخيرًا معيار نقل الخبرات للقطاع الصناعى ويمثل هذا 2.5% من الوزن النسبى للتصنيف".





جدير بالذكر، أن تخصص الهندسة والتكنولوجيا بجامعة الزقازيق تم اختياره ضمن شريحة أفضل 401-500 جامعة على مستوى العالم.