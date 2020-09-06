بعد إبلاغ الجهات الأمنية .. صفحة مزورة باسم وزير التربية والتعليم تعتذر لـ طارق شوقي

قدم أدمن إحدى الصفحات التي تتحدث باسم وزير التربية والتعليم على فيس بوك اعتذارا رسميا إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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وقال أدمن الصفحة في اعتذاره المنشور على صفحة تدعى "وزير التربية والتعليم " :

السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم .. يعلم القاصي والداني أن هذه الصفحة لا تسعى بأي شكل لنشر الشائعات أو الاحتيال على الطلاب وأولياء أمورهم ، إنما هي صفحة ترفيهية ساخرة لا تمثل سيادتك ولا تمثل الوزارة بأي شكل ، وهذا ايضاح منا لجميع المتابعين والمسؤولين في الوزارة ، و نكرر الاعتذار وسيتم حذفها أو تغيير اسمها بناء على رغبة معاليكم و لتجنب حدوث أي تشتيت لجميع المتابعين .





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمتلك إلا صفحة واحدة موثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يمكن متابعتها من خلال أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمتلك إلا صفحة واحدة موثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يمكن متابعتها من خلال الضغط هنا









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وقال وزير التربية والتعليم إن أي صفحة أخرى غير هذه الصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم، هي صفحات مزورة.





وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من انجذاب الآلاف من المتابعين لهذه الصفحات المزورة، وانسياقهم وراء الشائعات التي يتم الترويج لها من خلال هذه الصفحات المزورة.





وأكد وزير التربية والتعليم أن الصفحات المزورة التي تتحدث باسمه عبر فيس بوك تروج إساءات وبلبلة وتزور أخبارا تجعل الناس يهاجمون الوزير والوزارة بدون التحقق من الصفحات التي يتابعونها.







