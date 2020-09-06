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محافظات

لتعظيم الموارد الذاتية.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2020 /2021 بجميع مراكز المحافظة طبقًا للخطة الزمنية المحددة مسبقًا، مشددًا على المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التنمية بالمحافظة دون تقصير أو تخاذل في أي قطاع من القطاعات الموجودة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ولخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

جاء ذلك خلال لقائه حسن محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والموازنةن بالمحافظة. 

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واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مؤكدًا على تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين وفقًا للاحتياجات على أن تكون الأولوية لسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز وتوفير الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

كما كلف محافظ أسيوط مسئول الخطة والموازنة بعمل تقرير مفصل بمعدلات الأداء وتذليل كافة العقبات للإسراع في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات كـ (الرصف، والطرق والكباري، والكهرباء) وغيرها من القطاعات الهامة بالمحافظة وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات، فضلًا عن المشروعات التي لم يتم استكمالها، مشددا على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وترشيد النفقات حفاظًا على المال العام للدولة، فضلًا عن مراجعة كافة المعدات والمركبات بالمراكز والأحياء وبحث أولويات الصيانة ترشيدًا للنفقات والمتابعة المستمرة لتحصيل إيرادات المحافظة.
لتعظيم الموارد الذاتية.. محافظ أسيوط يشدد على متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
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