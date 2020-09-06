معتز الخصوصي يكتب: كأس أفريقيا فين؟!

استيقظنا صباح أمس الأول الجمعة على خبر مثير للدهشة لجماهير الكرة المصرية بعد إعلان الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق اختفاء كأس الأمم الأفريقية عام 2010 من خزينة اتحاد الكرة بعد رغبة اللجنة الخماسية فى عمل متحف بمقر الجبلاية ووضع كأس الأمم الأفريقية وقمصان المنتخب به ولكنهم فوجئوا بعدم وجود الكأس.





الأمر لم يتوقف عند سرقة كأس الأمم الأفريقية بل تعدى الأمر أيضا ذلك، بعد أن أعلن وليد العطار، المدير التنفيذي لـ إتحاد الكرة، أنه حينما قررت اللجنة الخماسية عمل متحف خاص لإحياء تراث كرة القدم المصرية؛ قامت اللجنة بالإطلاع على الجوائز والكؤوس، واكتشفوا أن هناك ما يقرب من 23 كأسا مفقودة، الأمر الذى يعتبر بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الكرة المصرية.





إلا أن المثير للجدل فى هذه الواقعة الغريبة هو ما ذكره المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة ثروت سويلم بشأن إن الكؤوس مفقودة منذ عام 2013 بعد اقتحام المقر وإحداث تلفيات فيه، وأنه فى عام 2013 دخلت مجموعة قامت بحريق الاتحاد وسرقة الكؤوس والخزينة وتم إثبات ذلك في محاضر رسمية".





المثير للدهشة أيضا فى هذه الواقعة الغامضة أن هناك اتهامات طالت عددا من نجوم الكرة المصرية بالتورط فى قضية اختفاء كأس الأمم الأفريقية، بعد اتهام الكابتن أحمد شوبير الإتهام لأحمد حسن كابتن المنتخب المصرى السابق وعميد لاعبى العالم بمسئوليته عن اختفاء الكأس، لينفى الكابتن أحمد حسن هذا الأمر ويؤكد فى حديث له أنه لا يعلم شيئا عن موضوع الكؤوس، وليس له علاقة بواقعة الاختفاء، وآخر كأس أخذه كان في 2010، والكؤوس التي لديه في المنزل هي تقليد.





نفس الأمر تكرر مع الكابتن شوقى غريب مدرب منتخب مصر السابق والمدير الفنى للمنتخب الأولمبى بعد أن أعلن الكابتن مجدى عبد الغنى احتمالية وجود كأس أمم أفريقيا بالنسخة التي احتفظ بها المنتخب المصرى مدى الحياة بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010، لدى الكابتن شوقى غريب، باعتبار الأخير كان مدربا عاما في جهاز حسن شحاتة الذي حصد الثلاثية التاريخية، قبل أن يتولى مهمة المدير الفني فيما بعد ، إلا أن الكابتن شوقى غريب أكد تسليم كأس أفريقيا لاتحاد الكرة بعد يوم من عودته إلى مصر فى عام 2010.





حملة الاتهامات التى طالت عددا من نجوم الكرة المصرية بشأن مسئوليتهم عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية عام 2010 تؤكد أننا أمام حالة من العبث على الساحة الرياضية ويدل على هروب إتحاد الكرة من مسئوليته عن هذه الواقعة المثيرة للدهشة، والتى تأتى فى إطار التغطية على إهمال إتحاد الكرة فى هذه الواقعة، حيث أنه ليس من المعقول أن يكون مسئولو اتحاد الكرة مغيبين عن تفاصيل هذه الواقعة واكتشفوا فجأة سرقة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من أنه أثناء اقتحام الالتراس لإتحاد الكرة وحرقه وسرقته فى عام 2013 ، ذكر العديد من أعضاء إتحاد الكرة حينها أنهم حصلوا على جميع الكؤوس التي تم الاستيلاء عليها، وبالتالى فإن ذلك يكشف عن مدى التناقض داخل اتحاد الكرة الالتباس فى تصريحاتهم بشأن إختفاء كأس الأمم الأفريقية.





إلا أن الرد جاء سريعا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى كشف عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات اختفاء كأس أمم أفريقيا وبعض الدروع والكؤوس من اتحاد الكرة وحقيقة اختفاء هذه الكؤوس وهل هى مرتبطة بحريق 2013 أم لا ، وطالب من اللجنة الاطلاع على كافة المحاضر المثبتة في الجبلاية منذ 2013 وحتى الآن وملفات الجرد للوصول لأسباب اختفاء تلك المقتنيات الغالية.





فى النهاية فإننا نثق فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لن يسمح بأن تمر هذه الواقعة مرور الكرام دون التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها وإعطاء تفسير واضح لهذه الواقعة الغريبة التى ظلت حديث الشارع الرياضى المصرى خلال الساعات القليلة الماضية ، حيث تنتظر جماهير الكرة المصرية معرفة الحقيقة الكاملة فيها، خاصة وأن سرقة كأس الأمم الأفريقية يعتبر بمثابة سرق لتاريخ مصر الرياضى ، بإعتبار مصر هى رائدة كرة القدم فى القارة الأفريقية وصاحبة نصيب الأسد فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات.