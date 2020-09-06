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حوادث

لإصلاح تلفيات السيول .. استمرار إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج" و"قفط - القصير"

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:39 ص
السيول تغلق طريقى
السيول تغلق طريقى سفاجا - سوهاج وقفط - القصير
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ابراهيم الشاذلى
أكدت إدارة مرور البحر الأحمر، استمرار إغلاق 3 طرق بالبحر الأحمر بسبب تلفيات السيول، حيث يستمر إغلاق طريق سفاجا سوهاج، لحسن الانتهاء من أعمال الترميم بحارة القادم من سوهاج بسبب تلفيات أحدثتها السيول بالكيلو 80.

وقال مصدر من إدارة مرور البحر الأحمر أنه جارٍ إغلاق طريق القصير - قفط، لحين التأكد من عدم أحداث تلفيات بالطريق حيث قامت لجنة بتفقد الطريق وفي انتظار عودتها لعدم وجود شبكة بالطريق.


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وتابع المصدر، كذلك يستمر إغلاق طريق غارب - المنيا من جانب محافظة المنيا لوجود سيول بالحدود الجغرافي لمحافظة المنيا، مؤكدا على أن خلال ساعات قليلة سيتم فتح جميع الطرق.

 

كانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء أمس السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

 

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

 

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول، حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.

لإصلاح تلفيات السيول .. استمرار إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج" و"قفط - القصير"
لإصلاح تلفيات السيول .. استمرار إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج" و"قفط - القصير"
لإصلاح تلفيات السيول .. استمرار إغلاق طريقي "سفاجا - سوهاج" و"قفط - القصير"
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