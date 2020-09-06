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برلمان

نائب يحذر من مفاهيم مغلوطة حول تصالح مخالفات البناء ويطالب برسوم واقعية بالواحات

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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فريدة محمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مفاهيم مغلوطة تروج بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء منها أن الغرض منه التضييق على المواطنين وتحصيل رسوم بدون وجه حق، موضحًا أن التصالح في مخالفات البناء ضروري ولا غنى عنه وذلك لتصحيح أوضاع متراكمة على مدى سنوات طويلة وللحفاظ على مصلحة المواطن والثروة العقارية بمظهر حضاري.

وشدد أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على ضرورة تحديد قيمة عادلة لرسوم التصالح في المناطق النائية بمحافظة الجيزة خاصة الواحات البحرية لدعم وتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح وتسوية المخالفات.

ودعا أبو العلا، المواطنين لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر ودعم جهود التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القانون هو آخر فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعم، وجميع مؤسسات الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية بشأن مسألة البناء والتصالح فى المخالفات.
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