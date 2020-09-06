AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
الكاف
الكاف
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير مغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هدد الوداد والرجاء بحرمانهما من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن لجنة المسابقات بالكاف، هددت الوداد الرجاء بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين الذين لهم ملفا في لجنة النازعات التابعة للاتحاد المغربي أو الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

وأضافت الصحيفة، أن الوداد والرجاء ليس أمامهما سوى تسديد الديون المتراكمة، تجنبا للحرمان من المشاركة القارية.

ويستعد كلا من الوداد والرجاء لمواجهتي الأهلي الزمالك، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير: جاساما حكما لموقعة الأهلي والوداد.. وأوتوجو لمواجهة الزمالك والرجاء المغربي

أيمن دجيش عميد الحكام يطالب باستبعاد بكارى جاساما من مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

حذر من الوداد والرجاء.. الدوماني: الأهلي والزمالك يمتلكان شخصية بطل أفريقيا

قبل 24 ساعة من الحسم .. جمال الحاجي: تونس تمتلك فرص كبيرة لاستضافة مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

إعلامي مغربي: الوداد الأقرب للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا

منافس الأهلي.. الوداد المغربي: لم نطلب تأجيل موقعة دوري الأبطال والأحمر يفقد الثقة

ترشيحاتنا

اليونان تودع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر بالأمم المتحدة

رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

عائشة الرشيد: حالات الاعتداء على المصريين فى الكويت فردية.. وهدفها إفساد العلاقات

كيفية إزالة الهالات السوداء تحت العين بأسرع وقت

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

غدا.. قطع المياه بالساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

AdvertisementS

عصام الحضري يبدأ مهمة تدريب حراس المرمى .. فيديو

صفحات بيضاء .. مصدر بالأهلي: الفيديو المتداول لـ كهربا قديم

تفاصيل خناقة الأهلى وبيراميدز على ضم محمد إبراهيم.. وموقف المقاصة

الأهلي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي في صفقة انتقال حر

رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

كل اللي عنده حاجة هيطلعها .. القصة الكاملة لفيديو خناقة كهربا مع الجماهير | شاهد

نجم الزمالك: شاهدوا الدورى السعودى هتعرفوا أن اللى عندهم VAR واللى عندنا حاجة تانى خالص

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. بيراميدز يقدم رمضان صبحي .. ورد كهربا على فيديو الخناقة المتداول.. ومحمد إبراهيم يغازل الزمالك

وزير الرياضة يتدخل لكشف ملابسات سرقة كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق