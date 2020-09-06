الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

وذكرت صحيفة "لو 360 سبورت" المغربية، أن لجنة المسابقات بالكاف، هددت الوداد الرجاء بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بسبب مستحقات اللاعبين والمدربين الذين لهم ملفا في لجنة النازعات التابعة للاتحاد المغربي أو الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.





وأضافت الصحيفة، أن الوداد والرجاء ليس أمامهما سوى تسديد الديون المتراكمة، تجنبا للحرمان من المشاركة القارية.





ويستعد كلا من الوداد والرجاء لمواجهتي الأهلي الزمالك، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



