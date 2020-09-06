AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحول إلى واقع على يد الرئيس السيسي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الخروج من الوادي والدلتا وإنشاء عاصمة إدارية جديدة تناسب العصر وتواكبه، ويتم نقل الوزارات والمقررات الحكومية إليها، لرفع الضغط عن القاهرة وإنقاذ مرافقها وتخفيف الكثافة السكانية عنها، كان حلما على مدى أجيال في مصر. وقد طرح منذ ستينيات القرن الماضي، لكنه تحول إلى حقيقة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أشرف رشاد، في تصريحات له، إلى قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة،كما أنه سيتم الانتهاء من الحي الرئاسي والحي الحكومي ومجلس النواب قبل نهاية العام الجاري". 

وأضاف أن من يعملون في العاصمة الادارية الجديدة يصل إلى نحو مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.

ولفت عثمان إلى أنه من المرتقب أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة للشرق الأوسط وأفضل مدينة فيه وقد تم التخطيط لتكون طفرة حقيقية في تخطيط المدن وإقامتها في القرن ال21.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. رئيس الهيئة الهندسية: 86% نسبة التنفيذ في الحي الحكومي والمباني الخدمية وحي المال والأعمال ومجلس النواب

نائبة: المشروعات القومية عوضت الشباب فترة توقف الاقتصاد بسبب كورونا

وداعا للروتين.. برلماني: السيسي دشن عصرا جديدا من العمل الحكومي

رئيس شركة العاصمة الإدارية: المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وهي تعادل مساحة واشنطن..الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ..50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي.. والحكومة لم تدفع منها جنيها واحدا

وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي بالأحياء السكنية للعاصمة الإدارية الجديدة

زكى عابدين: الرئيس السيسي يتابع مراحل تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وذلل جميع مشاكلها

ترشيحاتنا

بعد فيديو الخناقة.. رد قوي من كهربا يؤكد التزامه مع الأهلي وجماهيره

وزير التعليم يبلغ الجهات الأمنية ضد 6 صفحات مزورة تتحدث باسمه عبر فيس بوك

24 مليون يورو.. تركي آل الشيخ يعلن عن الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني

رعب وقوة خفية.. حكاية السنكة في سوهاج بين الفزع وعلاج تأخر الإنجاب

مصدر بالأهلي: موافقة الجهاز الفني شرط التفاوض مع محمد إبراهيم

من أماكن السهر.. جنى عمرو دياب تتألق مع أصدقائها في صورة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

لو رجعت الجيم.. أفضل وجبتين قبل وبعد التمرين

7 فوائد لشرب الحليب بالعسل على الريق