برلماني: العاصمة الإدارية الجديدة حلم تحول إلى واقع على يد الرئيس السيسي

أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الخروج من الوادي والدلتا وإنشاء عاصمة إدارية جديدة تناسب العصر وتواكبه، ويتم نقل الوزارات والمقررات الحكومية إليها، لرفع الضغط عن القاهرة وإنقاذ مرافقها وتخفيف الكثافة السكانية عنها، كان حلما على مدى أجيال في مصر. وقد طرح منذ ستينيات القرن الماضي، لكنه تحول إلى حقيقة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار أشرف رشاد، في تصريحات له، إلى قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة،كما أنه سيتم الانتهاء من الحي الرئاسي والحي الحكومي ومجلس النواب قبل نهاية العام الجاري".





وأضاف أن من يعملون في العاصمة الادارية الجديدة يصل إلى نحو مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.





ولفت عثمان إلى أنه من المرتقب أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة هى عاصمة للشرق الأوسط وأفضل مدينة فيه وقد تم التخطيط لتكون طفرة حقيقية في تخطيط المدن وإقامتها في القرن ال21.