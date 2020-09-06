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بين الناس

أهالى شارع حنفى فى بشتيل يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ خالد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي  البلد  متضررا من انتشار مياه الصرف الصحي بالمنطقة.


وقال في شكواه: "نحن سكان شارع حنفي بمنطقة  بشتيل بمحافظة الجيزة نعاني من انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع مما تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى الروائح الكريهة.


وناشد المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة العمل على وجود شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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