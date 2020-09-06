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توك شو

بعد تعرضها لـ موجة سيول.. كيف تتعامل وزارة الرى بملف الأمطار بمحافظة قنا؟.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:13 م
سيول
سيول
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شيرين عادل
قال المهندس صبرى مختار، وكيل وزارة الرى بمحافظتى قنا والأقصر، إن الوزارة تستعد كل عام بصيانة مخرات السيول من العوالق، أو الحشائش.

وأوضح  " مختار"،  خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكستر نيوز،  أنه تم التعامل مع موجة السيول التى تعرضت لها المحافظة أمس السبت عن طريق تصريفها إلى الوديان ووترعة " المخادمة جميزة "، ومن ثم مخرات السيول والمرحلة النهائية إلى نهر النيل.  

وأشار وكيل وزارة الرى، إلى تخصيص ميزانية  210 ملايين جنيه فى أعمال ضخمة على مخرات السيول منها أعمال الصيانة الدورية، إزالة العوالق أو التعديات عليها. 

وتابع،  بامتلاك محافظة قنا 10 مخرات سيول منهم 7 فى شرق قنا والباقى فى غرب المحافظة ويتم صيانتها دوريا مرتين كل عام.
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