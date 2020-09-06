بعد تعرضها لـ موجة سيول.. كيف تتعامل وزارة الرى بملف الأمطار بمحافظة قنا؟.. فيديو

قال المهندس صبرى مختار، وكيل وزارة الرى بمحافظتى قنا والأقصر، إن الوزارة تستعد كل عام بصيانة مخرات السيول من العوالق، أو الحشائش.





وأوضح " مختار"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكستر نيوز، أنه تم التعامل مع موجة السيول التى تعرضت لها المحافظة أمس السبت عن طريق تصريفها إلى الوديان ووترعة " المخادمة جميزة "، ومن ثم مخرات السيول والمرحلة النهائية إلى نهر النيل.





وأشار وكيل وزارة الرى، إلى تخصيص ميزانية 210 ملايين جنيه فى أعمال ضخمة على مخرات السيول منها أعمال الصيانة الدورية، إزالة العوالق أو التعديات عليها.



