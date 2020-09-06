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محافظات

الجيزة تنفذ وحدات ترفيهية وعربات طعام ومشروبات على كورنيش المريوطية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:20 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة بكورنيش المريوطية
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى، والذى تم إنشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعة المريوطية، حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

كما تفقد راشد أعمال استكمال ممشي المريوطية الحضارى، والذي يتم تطويره لأعلى مستوى ضمن خطة محافظة الجيزة لتطوير الأماكن العامة.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التى يمكن اقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهية للمواطنين بدون التأثير على الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الجيزة، والتي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية.
الجيزة تنفذ وحدات ترفيهية وعربات طعام ومشروبات على كورنيش المريوطية
الجيزة تنفذ وحدات ترفيهية وعربات طعام ومشروبات على كورنيش المريوطية
الجيزة تنفذ وحدات ترفيهية وعربات طعام ومشروبات على كورنيش المريوطية
الجيزة تنفذ وحدات ترفيهية وعربات طعام ومشروبات على كورنيش المريوطية
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