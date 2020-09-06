ضبط كميات كبيرة من مهمات الكهرباء وعدادات مستولى عليها بالإسكندرية وقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد كبير من مهمات الكهرباء مستولى عليها من محافظتى الإسكندرية وقنا بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية.





أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام (موظف سابق بإحدى شركات الكهرباء " قارئ عدادات - سبق فصله " ومحكوم عليه بالحبس لمدة 4 سنوات فى قضايا "شيك ، تبديد"- مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات العدادات الكهربائية من مداخل العمارات والشقق بالإسكندرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية.





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بارتكاب (7 جرائم سرقة عدادات من مداخل العقارات والشقق) كما أضاف بقيامه بتغيير قراءة (10 عدادات) بالإتفاق مع المشتركين لتخفيض قيمة الاستهلاك الشهرى مقابل حصوله على مبالغ مالية مستغلًا وظيفته السابقة بدوائر أقسام (أول وثان المنتزه ، باب شرقى ، سيدى جابر ، اللبان).





وتم بإرشاد المتهم ضبط العدادات المستولى عليها ورفع العدادات التى تم تغيير قراءتها لفحصها بمعرفة الجهات المعنية.



