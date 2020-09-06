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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:43 م
محافظ بورسعيد يلتقى
محافظ بورسعيد يلتقى عدد من المواطنين على معدية بورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد  عددا من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد. 

 وحرص اللواء عادل الغضبان ، على سؤال المواطنين عن آرائهم حول أعمال التطوير والمشروعات  التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .

وشدد محافظ بورسعيد على المواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى جميع الأماكن .


كما أكد المحافظ للمواطنين ان المشروعات التنموية والخدمية التى تتم فى مختلف القطاعات توفر العديد من فرص العمل للشباب ولابد من استغلالها. 

ولفت الغضبان  إلى حرصه للمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين و الاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة لهم .
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد
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