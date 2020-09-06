محافظ بورسعيد يلتقي عددًا من المواطنين على معدية بورفؤاد

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد عددا من المواطنين خلال استقلاله معدية بورفؤاد.





وحرص اللواء عادل الغضبان ، على سؤال المواطنين عن آ رائهم حول أعمال التطوير والمشروعات التى تشهدها المحافظة فى الآونة الأخيرة .





وشدد محافظ بورسعيد على المواطنين ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى جميع الأماكن .









كما أكد المحافظ للمواطنين ان المشروعات التنموية والخدمية التى تتم فى مختلف القطاعات توفر العديد من فرص العمل للشباب ولابد من استغلالها.



