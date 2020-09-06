أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة في أزمة سرقة كأس أمم إفريقيا من اتحاد الكرة





وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر": "منذ عشر سنوات وبطولة كأس افريقيا لم يكن موجودا من الأساس، ومنذ حريق الجبلاية في 2013، تم سرقة الكأس".





وواصل:" لماذا تم فتح الموضوع بعد كل هذه السنوات، والبعض ادعى وجود الكأس عندي، وتم التواصل معي من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية".





وزاد: "هناك جزء من تصفية الحسابات، ويجب أن أوضح الصورة كاملة بعد الأقاويل التي خرجت خلال الساعات الماضية".









وأكمل:" "لا يوجد شيء اسمه نسخة أصلية في اتحاد كرة القدم، كل النسخ الموجودة ليست "أصلية"، الاتحاد الإفريقي يقوم بتصميم تلك النسخ من الكؤوس في إيطاليا، وليست ذهبا كما يشاع، هي فقط مطلية بماء الذهب".









وأردف: "أتحدي أن يذكر أحد أن هناك نسخة أصلية في اتحاد كرة القدم، هذه الكأس يتم صناعتها في إيطاليا مقابل ألف أو ألفين يورو (30 ألف جنيه مصري)".

صرح أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن فقدان كأس الأمم الإفريقية من داخل اتحاد كرة القدم.