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الأرصاد تكشف حقيقة تعرض هذه المناطق لموجة سيول .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:41 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس أمس السبت شهد ارتفاعا بدرجات الحرارة وصلت خلاله نسب الرطوبة 90% بالقاهرة وبعض المحافظات. 

وأوضح  "شاهين" خلال تقرير خاص أذاعته فضائية إكستر نيوز، أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض مناطق جنوب الصعيد شهدت أمس السبت موجة سقوط الأمطار أدت لتكون السيول على بعض الطرق.
 
وأشار إلى أنه ما زال فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق مستمر حتى اليوم الأحد ومن المتوقع أن تقل كمياتها خلال الأيام القادمة وتنحصر فقط فى مناطق بجنوب سيناء". 

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بالقاهرة بمعدل طفيف يصل درجتين مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.
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