أحمد حسن: إثارة موضوع سرقة كأس أمم إفريقيا بعد مرور أكثر من 10 سنوات أمر غريب

تعجب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، من سبب إثارة موضوع فقدان كأس أمم إفريقيا، على الرغم من مرور عشر سنوات، على تتويج المنتخب الوطني بهذه البطولة.







وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "لماذا لم يحدث جرد، رغم وجود أكثر من مجلس لإدارة اتحاد كرة القدم؟".







وواصل: "إثارة الموضوع في الوقت الحالي أمر غريب، أتحدى أن يعرف واحد منهم النسخة الأصلية من المقلدة، النسخ الموجودة يتركها الاتحاد الأفريقي لكل اتحاد يتوج باللقب".





وتابع: "النسخ الموجودة ليست أصلية، وأنا من حملت تلك الكؤوس".





وواصل: "الفيفا خاطب اللجنة الخماسية، بشكل شديد اللهجة من أجل إقامة الانتخابات قبل نوفمبر، مع ضرورة أن تقوم اللجنة بكافة المهام الخاصة بذلك".





وتابع: "هل موضوع خطاب الفيفا له علاقة بإثارة موضوع فقدان كأس أمم إفريقيا في الوقت الراهن".



