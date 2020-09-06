إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري.





وضمت القائمة كلا من:

محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلىوميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.





وتوجة الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية، للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.





