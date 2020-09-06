إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الاتحاد بالدوري الممتاز

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للسفر للإسكندرية والدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الثالثة والنصف عصر غد الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدوري.
وضمت القائمة كلا من:
محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلىوميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.
وتوجة الفريق ظهر اليوم إلى مدينة الإسكندرية،
للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.