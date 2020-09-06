إجراءات عقابية.. برلمانى يطالب بوقفة حازمة مع الكيانات والنقابات الوهمية

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الكيانات الوهمية والنقابات غير المرخص لها، نظرا لأنها تساعد منتحلى الصفة على ممارسة جرائم النصب والاحتيال.





وقال جون فى تصريحات إعلامية:"بين الحين والأخر نسمع عن جرائم نصب واحتيال يخدع فيها الضحايا بسبب كارنيهات مزيفة ومناصب وهمية اشتراها المحتالون من هذه الكيانات".





وأضاف: "للأسف أصبحت عضوية الامم المتحدة وكارنيه الصحافة ومهنة خبير تحكيم دولى يحصل عليها المحتالون مقابل أبخس الأثمان وينتشروا بها فى المجتمع لممارسة جرائمهم واستغلال عدم دراية الناس بهذه الصفات المزيفة".





وطالب جون، بوقفة حازمة مع هذه الكيانات وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية، بالإضافة إلى حملة توعوية لحماية المجتمع من جرائم النصب الذى يتم باستخدام هذه الكارنيهات.