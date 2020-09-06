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غرق 4 مراكب على الأقل خلال تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب في تكساس.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:22 م
غرق 4 مراكب على الأقل
غرق 4 مراكب على الأقل خلال تظاهرة بحرية مؤيدة لترامب في تكسا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية يورنيوز ، تقرير إخباري مصور أفادت فيه بأن 4 مراكب على الأقل غرقت خلال تظاهرة بحرية مؤيدة لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية تكساس .

وأعلنت السلطات الأميركية أن مجموعة قوارب كانت تشارك في تظاهرة في إحدى بحيرات تكساس أمس السبت دعمًا للحملة الانتخابيّة للرئيس دونالد ترامب، واجهت عددًا من الصعوبات، تراوحت بين غرق بعضها وجنوح عددٍ منها وتسرّب المياه إلى عدد آخر.

وأضافت السلطات الأميركيّة، أن الشرطة التي أرسلت مروحيات لآغاثة الغرقى ولم تسجل أى إصابات.

وقال مكتب شريف مقاطعة تريفيس (شمال غرب أوستن)، في تغريدة على تويتر، إنّه "استجاب لمكالمات عديدة تتعلّق بقوارب تواجه صعوبات أثناء العرض (المائي) المؤيّد لترامب في بحيرة تريفيس"، مشيرًا إلى "غرق قوارب عدة".

وقالت كريستين دارك، المتحدّثة باسم مكتب الشريف، إنّه لا دليل على أنّ ما حدث مُفتعَل.

وأضافت دارك أنّ "بعض القوارب تسرّب إليه المياه، وأن عددًا آخَر تعطّل، في حين جنحت قوارب أخرى، كان الوضع مزيجًا من كل شيء".

وأظهرت صور نُشرت على تويتر، قوارب ترفع أعلامًا تدعم حملة ترامب، تُبحِر وسط أمواج ناجمة على الأرجح عن تحرك عدد كبير من القوارب قرب بعضها البعض في الوقت نفسه.
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